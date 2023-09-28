Опубликованы кадры уничтожения украинских боевиков под Херсоном
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Армия РФ активно использует беспилотники для уничтожения противника.
Российские бойцы из второго ударного батальона «Пингвинчики», а также из отдельной гвардейской бригады специального назначения «Медведи» уничтожили пехоту ВСУ на херсонском направлении. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
По словам бойцов, им удалось ликвидировать не менее восьми боевиков с помощью беспилотников. Националисты пытались укрыться в заброшенных зданиях.
Российская армия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогла власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии киевской агрессии.
Круглосуточная работа: Шойгу посетил ракетный завод в Подмосковье
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боец назвал слабые места американских танков Abrams. Западные боевые машины во всем уступают российским образцам. К примеру, из-за огромного веса они попросту увязнут в грязи во время осенней распутицы.