Круглосуточная работа: Шойгу посетил ракетный завод в Подмосковье

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / t.me/mod_russia ; 5-tv.ru

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Создание новейших образцов там уже поставлено на поток.

А боеприпасов и вооружения нашей армии в зоне спецоперации хватит. В этом заверили главу Минобороны Сергея Шойгу в Подмосковье на заводе по производству высокоточных ракет.

Создание новейших образцов там уже поставлено на поток. Объемы по некоторым категориям за полгода увеличены в пять раз.

Этого удалось добиться за счет модернизации процесса набора новых сотрудников. Работа на предприятии идет круглосуточно.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше поразились объемам производства снарядов в России.