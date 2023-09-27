Собянин утвердил новый состав правительства Москвы: что изменилось?

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Ранее столичный мэр отправил госорган в отставку.

Мэр Москвы Сергей Собянин огласил изменения в составе столичного правительства. Прежде он отмечал, что значительных изменений не будет — состав не так давно уже обновился почти на 90%.

«В основном состав Правительства, заместителей мэра и руководителей департаментов сохраняется», — прокомментировал ранее градоначальник.

Текущий состав правительства Москвы

Заместителями мэра в составе нового правительства Москвы будут: Анастасия Ракова, Петр Бирюков, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Андрей Бочкарев, Максим Ликсутов и Наталья Сергунина. Они же — члены президиума.

От должностей освобождены руководители Департаментов культуры и природопользования Москвы Александр Кибовский и Антон Кульбачевский. Первый орган возглавит экс-глава департамента предпринимательства Алексей Фурсин, второй — экс-замначальника главконтроля Юлия Урожаева.

Полный список глав столичных департаментов можно найти на официальном портале мэра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин отправил правительство Москвы в отставку.