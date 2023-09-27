Смотритель маяка в Финском заливе нашел послание в бутылке от мальчика из Австрии

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Весточка от маленького жителя далекой страны не осталась без ответа.

Необыкновенную находку сделал смотритель маяка в Финском заливе. На каменистых берегах острова Большой Тютерс обнаружилась бутылка с посланием. Письмо внутри очень хорошо сохранилось. И мужчине удалось не только его прочитать, но и ответить отправителю.

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«Обнаружено письмо от мальчика Себастьяна, проживающего в Австрии. В письме он просит с ним связаться и рассказать, где и когда оно было найдено», — рассказывает смотритель.

Мужчина написал письмо в администрацию далекого города и смог связаться с мамой Себастьяна. Выяснилось, что история удивительна вдвойне! Вместе с мальчиком еще одно послание отправила его сестра. Дети бросили бутылки с письмами и рисунками в Балтийское море во время путешествия из Таллина в Хельсинки. Весточку от девочки нашли раньше. И тоже на берегу Финского залива.