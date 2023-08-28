Письмо в бутылке от мальчика из Крыма прибило к берегам Турции: для кого было послание

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; 5-tv.ru

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Любитель подводных монстров Дима хотел рассказать потомкам, а если повезет, и живущим в глубинах Ктулху и Мегалодону, о себе и сестре.

Послание в бутылке от мальчика Димы Панкова из города Феодосия обнаружили на другом берегу Черного моря — в Турции. Оно преодолело 670 километров по воде, доплыв до самого Босфора. Свое послание маленький крымчанин отправил 2 июля, в конце августа его нашли жители другой страны и рассказали о своей удачи журналистам. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Дима и его мама Алена поделились эмоциями от своего невероятного приключения, а автор письма объяснил, кому именно оно предназначалось.

«Я Дима, мне семь. Я люблю подводных монстров. У меня есть сестра Даша. Она любит цветняшки (герои мальтсериала. — Прим. ред.). Отправлено из Феодосии 2 июля 2023», — было написано в послании.

«Дорогой мальчик Дима, спешу тебя обрадовать! Твое письмо было найдено жителями деревни Ялыкей около Стамбула. Связь установлена!» — ответили Диме в соцсетях нашедшие бутылку.

Любовь к подводным монстрам оказалась не простым детским увлечением. Как рассказал Дима журналистам, он хотел, чтобы о нем узнали любимые персонажи. Никто иной как Ктулху — фантастическое существо, придуманное американским писателем Говардом Филлипсом Лавкрафтом, а еще Мегалодон — давно вымерший вид акул, считающийся одним из самых больших и опасных хищников за всю историю Земли. Этих монстров Дима вовсе не боится, он мечтает выйти с ними на связь! Ну и с будущими поколениями сородичей.

«Я хотел, чтобы люди узнали, что несколько тысяч лет назад существовал какой-то мальчик, как он любил подводных монстров, и девочка, которая любила цветняшек… Я хотел отправить (письмо) Ктулху и потомкам. Хотел (отправить другое послание) в Марианскую впадину. Чтоб Мегалодон еще узнал», — признался мальчик.

По словам мамы, Дима рассчитывал, что бутылка с его сообщением будет очень долго плыть по океанам, и обнаружат его нескоро. Но узнав, что адресаты нашлись спустя считанные недели, все равно очень обрадовался. В составлении текста принимала участие и сестренка.

«Дети все это делали самостоятельно, потому что это была их идея. Они несколько дней просили меня организовать им транспортное средство для передачи этого письма, но я сначала не отнеслась к этому всерьез… В итоге все у нас получилось. А письмо дети писали сами», — говорит Алена.

По мнению родительницы юных мечтателей, этот опыт можно превратить в добрую семейную традицию. Было бы здорово, размышляет она, отправлять письма из новых мест, которые предстоит посетить, или отмечать таким образом важные события в жизни. Но пока идею семейство только обдумывает, потому что есть препятствие экологического характера — засорять моря бутылками не хочется. Так что, возможно, Дима, Даша и их родители придумают другой способ общаться через континенты и поколения без вреда для окружающей среды.

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