Каждый должен выбрать: Никол Пашинян обратился к нации

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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По словам премьер-министра Армении, система обеспечения безопасности страны показала свою неэффективность.

Для обеспечения внешней безопасности Армении явно недостаточно усилий ОДКБ и стратегического партнерства между Москвой и Ереваном. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян в недавнем обращении к нации, тезисы из которого раскрыл Mash.

Политик подчеркнул, что сейчас каждый житель страны должен сделать выбор. Армяне обязаны решить: готовы ли они присоединиться к движению за независимость или им достанется участь покорной задворки.

«Структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», — заявил Пашинян.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5 октября в Испании пройдут переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, где 19 сентября Баку провела «антитеррористическую операцию».