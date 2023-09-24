Российские миротворцы сопровождают эвакуацию населения из Карабаха в Армению

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ситуация находится под полным контролем.

Российские миротворцы сопровождают автобусы, которые вывозят мирных жителей из Нагорного Карабаха в Армению. В армянское село Корнидзор прибыли первые беженцы, сообщает корреспондент «Известий» Семен Еремин. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Главный приоритет миротворцы отдают женщинам и детям. Уже прибывшие на место беженцы постепенно обосновываются на местах, все заходят в центр регистрации, который находится рядом с Лачинским коридором. Ожидается, что вскоре на место прибудут машины скорой помощи, чтобы доставить в больницу раненых.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в расположении российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оставалось 810 мирных жителей, в том числе 436 детей.

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Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баку обеспечит выход солдат Армении из Нагорного Карабаха.