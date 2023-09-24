Эрдоган отправится в Азербайджан 25 сентября по приглашению Алиева

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Recep Tayyip Erdo?an Offic

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Лидеры двух стран планируют обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен отправиться с визитом в Азербайджан по приглашению своего коллеги Ильхама Алиева. Его поездка запланирована на 25 сентября, пишут турецкие СМИ.

Ожидается, что Эрдоган и Алиев встреться Нахичеване и проведут переговоры. Основными их темами станут вопросы двусторонних отношений, а также темы международной и региональной повестки, которые, как отмечают СМИ, представляют взаимный интерес Анкары и Баку.

Ранее турецкий лидер дал интервью американскому телеканалу PBS, в котором заявил, что конфликт на Украине будет долгим, вопреки ожидаем европейских политиков и аналитиков. От отметил, что президент РФ Владимир Путин выступает за скорейшее завершение столкновений, однако сейчас предпосылок к прекращению огня нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган дал четкий сигнал Западу в вопросе о принадлежности Крыма.