Конец гегемонии: Франция выводит войска из Нигера
Эммануэль Макрон: Франция выведет войска из Нигера до конца года
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Alexis Sciard
Что стало причиной столь поспешной эвакуации?
Франция не намерена продолжать военное сотрудничество с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Об этом в недавнем интервью телеканалу TF1 заявил президент Эммануэль Макрон.
Лидер нации добавил, что страна выведет свой военный контингент из Нигера. Эвакуация начнется в ближайшие недели и завершится до конца года.
«Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом. Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества», — отметил Макрон.
Кроме того, Франция отзывает из Нигера своего посла. Дипломат вернется на родину в ближайшие часы.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) отказал Макрону, который требовал вывести из страны российских инструкторов. По словам лидера государства, это является вопросом суверенитета.