Выглядит, как мужчина. Как неудачная пластика изменила внешность 70-летней жены Макрона

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Жена президента Франции часто обращается к хирургам, чтобы вернуть молодость.

Первая леди Франции давно является предметом обсуждений, в том числе, благодаря серьезной разнице в возрасте с супругом. Первая леди старше французского президента на 25 лет. Тем не менее, она изо всех сил старается соответствовать своему статусу и не стесняется прибегать к помощи пластических хирургов. Благодаря вмешательствам внешность Бриджит Макрон сильно изменилась в последние годы.

Каждый выход 70-летней Бриджит Макрон в свет привлекает внимание прессы. Благодаря сделанным снимкам видно, что она изо всех сил старается поддерживать увядающую красоту, но порой погоня за молодостью играет с первой леди Франции злую шутку. Многочисленные подтяжки лица стали очевидными не только для специалистов, но и стороннему взгляду.

Бриджит Макрон. Фото: www.globallookpress.com / Guericolas / Steph; Panoramic

Из-за неестественной мимики и характерных черт ее даже заподозрили в том, что на самом деле супруга Макрона родилась мальчиком, но пережила операцию по смене пола. Коснпирологи даже называли ее имя, данное при появлении на свет: Жан-Мишель Торнье.

Слухи о ее трансгендерности стали настолько громкими, что Бриджит собиралась судиться с авторами «утки» и вместе с братом и детьми подала иск на блогеров, которые первыми озвучили эти домыслы. Согласно требованиям, они хотели выплаты компенсации за нарушение прав на личную жизнь. Правда, слушаний так и не состоялось: суд отклонил иск, посчитав, что изложенные в нем факты должны быть квалифицированы как клевета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие секс-тайны скрывает брак Макрона и его 70-летней жены.