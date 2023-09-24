Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Нагорного Карабаха

Фото: Нагорный Карабах / ТАСС

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В правительстве страны считают, что подобные меры станут очередным подтверждением добрых намерений правительства.

Власти Азербайджана создали специальную правительственную рабочую группу, главным приоритетом которой станет интеграция Нагорного Карабаха. Таким образом, в управлении страны решили в очередной раз подчеркнуть свои добрые намерения в отношении местного населения, пишет Politico.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». В Ереване, в свою очередь, действия правительства Азербайджана расценили как агрессию. Уже на следующий день стороны пришли к перемирию, договорившись о прекращении боевых действий.

Теперь же советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что в Азербайджане появится специальное подразделение, которое займется всеми вопросами, напрямую или косвенно связанными с вхождением Нагорного Карабаха в состав страны.

«В этих обстоятельствах гораздо больше шансов на установление мира между Арменией и Азербайджаном», — сказал он.

В своем обращении помощник президента Азербайджана подчеркнул, что долгое время Нагорный Карабах считался миной замедленного действия и «самой милитаризованной зоной». Теперь эта история осталась в прошлом, и в стране готовы пойти навстречу правительству Армении, сформировав дружный союз.

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Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армения призвала ООН направить дипломатическую миссию в Нагорный Карабах.