Народный гнев: протесты в Армении грозят охватить всю страну
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Фото, видео: Reuters / PHOTOLURE; 5-tv.ru
Жители возмущены реакцией Кабмина на ситуацию в Нагорном Карабахе.
Протесты в Армении грозят охватить всю страну. Недовольные действиями властей перекрыли трассу Гавар — Севан, массовые шествия организованы в Гюмри, не стихают волнения и в Ереване. Жители возмущены реакцией Кабмина на ситуацию в Нагорном Карабахе. Полиция жестко подавляет действия митингующих. На месте событий — корреспондент «Известий» Айк Арутюнян.