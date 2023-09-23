Народный гнев: протесты в Армении грозят охватить всю страну

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Жители возмущены реакцией Кабмина на ситуацию в Нагорном Карабахе.

Протесты в Армении грозят охватить всю страну. Недовольные действиями властей перекрыли трассу Гавар — Севан, массовые шествия организованы в Гюмри, не стихают волнения и в Ереване. Жители возмущены реакцией Кабмина на ситуацию в Нагорном Карабахе. Полиция жестко подавляет действия митингующих. На месте событий — корреспондент «Известий» Айк Арутюнян.