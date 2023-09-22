Собянин: в Москве ускорят строительство новых линий метрополитена

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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В планах на ближайшие десять лет создать 39 новых станций метро.

Москва продолжит реализовывать программы развития метрополитена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на первом после своего переизбрания заседании Президиума правительства города.

Столица ускорит темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Более того, до 2026 года будет закуплено не менее 500 вагонов московского метро.

Мэр Москвы объявил на заседании об изменениях в государственных программах развития города. Нововведения будут касаться таких ключевых программ, как реконструкция поликлиник, реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», проект «Искусство — детям» и многие другие.

На сегодняшний день в Москве строится около 35 километров новых линий и 15 станций метрополитена. В общей сложности в планах на ближайшие десять лет создать 39 новых станций метро.

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К слову, недавно мэр Москвы провел проверку готовности строящейся станции метро «Потапово» Сокольнической линии. Он отметил, что проект находится на финальной стадии строительства. Он готов больше, чем на 70%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин приказал отремонтировать 55 спортивных объектов в столице.