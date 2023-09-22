Во время ракетной атаки по Севастополю был замечен американский «Посейдон»

Фото: Oliver Wunder / ТАСС

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По последним данным, в городе дали отбой режиму ракетной и авиационной опасности.

Во время ракетной атаки по Севастополю в небо над Черным морем поднялся разведывательный Boeing P-8A «Посейдон», который относится к арсеналу военно-морских сил США. Предположительно, самолет координировал действия Военных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Mash.

Всего по городу было выпущено несколько крылатых ракет. Большая часть из них была сбита ПВО, одна из попала в штаб Черноморского флота. От обломков другого снаряда воспламенилась трава в пригороде Бахчисарая.

По последним данным, в Севастополе дали отбой режиму ракетной и авиационной опасности. Просьба оставаться в доме, не выезжать в центр города остается все еще в силе.

По штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе могли нанести ракетой Storm Shadow.