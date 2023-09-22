По штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар
Денис Птицын 522 0
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Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Информация о последствиях атаки неприятеля уточняется.
По штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар.
«Возле театра Луначарского упал осколок», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Власти призывают местных жителей при обнаружении потенциально опасных элементов не подходить к ним и вызывать экстренные службы.
На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.