В Армении начались митинги из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

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Протесты охватили центральную площадь Еревана. Чего хотят митингующие?

У здания правительства Армении в Ереване начались митинги из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Как пишет Mash, митингующие на площади Республики скандируют «Никол — предатель» и вступают в стычки с сотрудниками полиции.

Сотрудники правоохранительных органов призвали демонстрантов успокоиться и не прибегать к насилию. Однако ситуация продолжает накаляться.

Митингующие хотят, чтобы президент Армении Никол Пашинян защитил армян в Нагорном Карабахе, а правительство Азербайджана прекратило огонь на территории региона.

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В Нагорном Карабахе проходит антитеррористическая операция, о начале которой 19 сентября объявило Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что целью мероприятий является ликвидация позиций Вооруженных сил Армении.

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку подчеркнули, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе.