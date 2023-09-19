Антитеррористическая операция: что известно о ситуации в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе проводится антитеррористическая операция
Фото: © РИА Новости / Айк Арутюнян
Воздушная тревога объявлена в столице региона.
В Нагорном Карабахе проходит антитеррористическая операция, о начале которой объявило Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что целью мероприятий является ликвидация позиций Вооруженных сил Армении.
Официальные заявления
МИД Азербайджана 18 сентября сообщило о диверсиях в регионе со стороны незаконных армянских формирований.
Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку подчеркнули, что гражданские объекты и население не являются целями военных.
В зоне Нагорного Карабаха созданы гуманитарные коридоры для эвакуации населения
Несмотря на официальные заявления, в армянских СМИ начали распространять неподтвержденную информацию о якобы обстрелах мирных граждан региона.
Позиция России
В МИД Армении призвали российских миротворцев и Совбез ООН принять меры по прекращению боевых действий со стороны Баку. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об официальном признании руководством Армении принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану.
Вопрос решен: Путин объявил статус Нагорного Карабаха
Кроме того, несмотря на ложные данные с армянской стороны, информация о начале боевых действий в Карабахе была доведена до российских миротворцев за несколько минут до начала. В МИД РФ сообщили, что Россия получает данные от правительства Азербайджана и находится с ним в постоянном контакте.
Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта и вернуться к дипломатическому урегулированию.
История конфликта между Арменией и Азербайджаном
Спор о принадлежности Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном продолжается более 30 лет. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над регионом. С тех пор там неоднократно происходили конфликты.
Главной стороной в урегулировании ситуации выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.
Также в мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения.
В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти России призвали Армению и Азербайджан прекратить эскалацию конфликта.