Собянин: речные вокзалы Москвы приняли более тысячи судов за лето

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето приняли больше тысячи судов

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Речные трамвайчики стали излюбленным видом транспорта не только гостей столицы, но и москвичей.

Северный и Южный речные вокзалы Москвы за лето приняли больше тысячи судов, на которых находилось свыше 175 тысяч человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

«За три летних месяца причалы приняли и отправили в путешествие более тысячи судов. В этом сезоне навигации с речных вокзалов можно отправиться в круиз до 30 городов и туристических центров страны», — написал московский мэр.

Самыми популярными маршрутами для речных путешествий из Москвы стали Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Тверь, Нижний Новгород и другие города, добавил Собянин.

Благодаря благоустройству территорий речные вокзалы Москвы стали излюбленным местом не только туристов, но и москвичей. Так, Северный речной вокзал столицы посетили более миллиона человек, а Южный — более 90 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что речной транспорт очень органично вписывает в городскую транспортную сеть. В ближайшем будущем количество круизов и маршрутов увеличится.

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