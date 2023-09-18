«Служить процветанию города»: Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Фото, видео: © РИА Новости / Геодакян Артем; 5-tv.ru

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После присяги мэр также поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании.

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. На торжественной церемонии инаугурации в концертном зале «Зарядье» градоначальник принес присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности и служить процветанию города», — заявил он.

После присяги мэр также поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании, а также президента России и все правительство за огромную поддержку, которая оказывается Москве.

«Отдельные слова благодарности Правительству Московской области, с которым мы вместе реализуем масштабные программы. И огромные слова благодарности миллионам горожан, которые, не покладая рук, благодаря своему таланту и умениям реализовали масштабные программы мирового уровня», — подчеркнул мэр города.

С вступлением в должность мэра Собянина ранее поздравил президент РФ. Глава государства отметил высокий уровень доверия москвичей к своему градоначальнику, а также поблагодарил его за прорывную модернизацию города и значимые результаты работы во всех сферах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы.