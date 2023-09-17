Нулевой выхлоп: в России оценили предстоящее заседание совбеза ООН

Небензя рассказал о нулевом выхлопе от заседания СБ ООН с Владимиром Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам дипломата, конференция организована ради Владимира Зеленского.

Грядущее заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Украине с участием Владимира Зеленского не имеет никакого смысла. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что ждать какого-то положительного «выхлопа» от очередной западной инициативы бессмысленно. Это «шоу» организовано для одного человека — президента Украины.

«Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара», — отметил Небензя.

Небензя также подчеркнул, что западные делегации стремятся «подавить» Россию. При этом их вообще не заботит содержательная сторона дискуссий и даже авторитет ООН.

Небензя назвал сумму, полученную в 2023 году ООН для помощи Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит заседание СБ ООН. Встреча пройдет 20 сентября.