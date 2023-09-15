Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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По словам постпреда РФ, для Киева блок собрал на миллиард долларов больше, чем для жителей Афганистана.

Украина стала лидером по привлечению донорской помощи, обогнав Сирию и Афганистан. В текущем году ООН получила 1,83 миллиарда долларов на гуманитарные миссии в Незалежной. При этом, по свежим данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), еще более 360 миллионов человек по всему миру нуждаются в поддержке в той или иной степени. Об этом на заседании Совета безопасности (СБ) сообщил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя.

По словам постпреда, на реализацию всех гуманитарных планов на Украине в 2023-м ООН необходимо полуить 55,2 миллиарда долларов. На сегодня только 29% от этой суммы (15,8 миллиарда) имеются в распоряжении блока. Как отметил Небензя, нехватка донорских средств в два раза превышает весь объем финансирования, который запрашивался гуманитарным «крылом» ООН в 2016 году (20 миллиардов).

«Примечательно, что лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина, на оказание гуманитарной помощи которой ООН только в этом году уже получила 1,83 миллиарда долларов», — сказал Небензя.

Постпред продолжил: это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии и на один миллиард больше, чем для помощи рядовым жителям Афганистана, колторые «в полной мере вкусили экспериментальную демократизацию» Соединенных Штатов и НАТО. Небензя указал, что простым людям приходится соглашаться на продажу органов или даже детей, чтобы прокормить остальных членов их семей, но Запад не любит поднимать эту тему.

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