Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 18 по 24 сентября.

Основная энергия недели (Карта — Императрица)

Что же будет происходить на грядущей неделе? Ответит на этот вопрос Карта Императрица. Императрица — это устойчивая позиция. Это — начало чего-то нового. Это — энергия любви. И прежде всего — любви к себе. На грядущей неделе нужно уделить себе максимум времени, полюбить себя, позволить себе что-то очень приятное. Императрица — это про жизнь.

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Финансы (Карта — Туз Пентаклей)

Что ждет нас в финансовой сфере? Покажет Карта Туз Пентаклей. На самом деле материальное положение на грядущей неделе — лучшее из возможного. Нас покидает Ретроградный Меркурий, а это значит, что дела начинают налаживаться. Сейчас самое время для того, чтобы начать потихонечку двигаться вперед, к сложным, намеченным целям.

Личная жизнь (Карта —Колесо Фортуны)

Сфера отношений тоже обещает быть максимально разнообразной, говорит нам Карта Колесо Фортуны. Сфера отношений должна просматриваться сейчас с точки зрения любых коммуникаций. Это необязательно только любовный сегмент. Это могут быть любые отношения с партнерами, с друзьями, с коллегами. Вы обязательно повстречаете важного человека. Будьте внимательны!

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Совет недели (Карта — Девятка Жезлов)

Совет на неделю даст Карта Девятка Жезлов. Она говорит, что важно двигаться, не оглядываясь назад. Да, возможно, сил сейчас не так много и чувствуется какая-то усталость. Но не стоит задерживаться. Любые дела, все, что вы будете начинать, все, что вы будете планировать свершится наилучшим образом.