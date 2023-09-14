«Похожа на куклу»: Рита Дакота показала результат неудачной процедуры в салоне

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Теперь муж знаменитости смеется над ней.

Певица Рита Дакота показала в личном блоге первые фото после неудачной процедуры в салоне красоты. Артистка призналась, что данная ситуация произошла с ее мастером впервые. Знаменитости неудачно нарастили ресницы, которые теперь мешают ей в повседневной жизни.

«Говорю: „Можешь чуть-чуть поярче сделать, чтобы я меньше мучалась с макияжем, больше спала, как с дредами удобно, встал и пошел на сцену“. И вот, мне кажется, что я похожа на куклу. Федя угорает и говорит: „Хлопай ресницами и взлетай“», — рассказала Дакота.

К слову, клипмейкер Федор Белогай и Дакота отпраздновали вторую свадьбу на Бали. Свои отношения они узаконили в мае — в столичный МФЦ пара приехала на самокатах.

От традиционных нарядов они отказались и сделали выбор в пользу спортивных костюмов. Свой образ невеста дополнила фатой — также в центре их ожидали поклонники с цветами, плакатами и шариками.

Певица Рита Дакота и продюсер Федор Белогай обвенчались в православном храме

В августе пара улетела в Грузию, где состоялся обряд венчания в православном храме. Звезда рассказала, что неурядицы с церемонией возникли еще в самом начале — изначально на границе задержали супруга и брата звезды, однако, узнав цель поездки, их пропустили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота высказалась о поцелуе мужа на свадьбе с другой девушкой.