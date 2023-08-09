Певица Рита Дакота и продюсер Федор Белогай обвенчались в православном храме

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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После четырех лет отношений звездная пара решила связать себя узами брака.

Певица Рита Дакота и продюсер Федор Белогай скрепили свой союз венчанием в храме, сообщает Газета.ру.

Церемония венчания состоялось в Грузии. В храме прямо с процессии певица сняла видео, как благодарит своих поклонников за поздравления.

По заявлению артистки, пара планирует сыграть три свадьбы, чтобы все члены семьи, родственники и друзья могли увидеть свадебную церемонию.

«Сначала мы решили сделать венчание в храме для родителей и улететь в медовый месяц на Бали. А потом подумали, почему бы не взять еще и лучших друзей и замутить там лютую вечеринку. Один раз живем», — рассказала артистка.

Знаменитости познакомились в 2019 году на съемках клипа Дакоты, режиссером которого выступил ее будущий избранник Федор Белогай. С тех пор возлюбленные никогда не расставались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Рита Дакота живет после свадьбы.