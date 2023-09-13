Премьер Армении Пашинян заявил о потере доверия к РФ на фоне спецоперации

Пашинян считает, что РФ не будет гарантом безопасности из-за конфликта с Киевом

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Заявление Пашиняна было сделано на фоне участившихся антироссийских действий Армении.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о том, что у властей больше не осталось доверия к Москве в вопросах безопасности. Причиной в интервью газете Politico политик (спустя полтора года после начала) назвал спецоперацию России на Украине.

«В результате событий на Украине возможности России изменились. <…> Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном», — сказал Пашинян.

Тем не менее армянский премьер уверен, что в вопросе безопасности страна снизить зависимость от других государств.

«Не может быть случая, когда Армения станет „прокси“. Это недопустимо», — заявил он.

Ранее Пашинян в интервью допустил отдаление России от Южного Кавказа. В Москве эти слова сочли неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является «абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может». Кроме того, Россия прикладывает много усилий для стабилизации ситуации в регионе, в том числе в Нагорном Карабахе, подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

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В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

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