Фото, видео: Патрин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Еревана и Баку.

В последние недели Ереван демонстрирует странные дипломатические зигзаги. Армения не послала свой контингент на учения ОДКБ в Белоруссию, зато отправила жену премьера Пашиняна в Киев. Анна Акопян и с Зеленским встретилась, и гуманитарную помощь передала. И вообще — задержалась на несколько дней. Учитывая, что в это же время в Киеве был госсекретарь США Блинкен, наводит на размышления. Все это выглядит так, будто Пашинян, чтобы не подписать давно назревший мирный договор с Азербайджаном, идет на всевозможные ухищрения. И не прочь заручиться в этом поддержкой у врагов России — США.

Наш МИД вызвал армянского посла и сделал ему жесткое представление. Реакция Кремля была менее эмоциональной, но суть та же — Россия была, есть и будет гарантом мира на Кавказе.

Непостоянство Пашиняна вызывает удивление, ведь еще весной этого года несколько раз, в том числе в мае на пресс-конференции, Пашинян неоднократно заявлял, что у Армении нет земельных претензий к Азербайджану, что страны готовы признать территориальную целостность друг друга в советских границах, где 30 тысяч квадратных километров — территория Армении, а почти 87 тысяч квадратных километров — Азербайджана, включая Нагорный Карабах.

За лето, видимо, что-то поменялось, и Пашинян начинает давать «заднюю», «косится» на российских миротворцев — чья заслуга, как раз в том, что соседи больше не убивают — и обзванивает западные столицы в попытке организовать новые переговоры с Азербайджаном. Как сообщается на сайте армянского правительства, госсекретарь США Блинкен обещал помочь.

Чем заканчиваются попытки американской помощи — наглядно показывает пример Украины. Как правило, применяют они проверенный, но кровавый прием — подогревают национализм. Это всегда ведет к кровавой резне по этническому или религиозному принципу.

И на Украине «подогревали» не раз в истории, то Австрийцы, то немцы, и «чистки» этнические были. Самые масштабные — в годы Второй мировой войны. Когда сначала резали поляков, а потом — евреев, зачастую без указки нацистских карателей, а так сказать, по собственной инициативе.

«Когда смотришь реальные архивные документы, кровь в жилах стынет просто, без слез смотреть на это невозможно. И это нужно вытаскивать и показывать. Кого сегодняшние власти (Украины. — Прим.ред.) героизируют? Убийц кровавых, вот кого, нелюдей возводят на пьедестал, с плакатами и с их портретами ходят по центрам городов. Я не уверен, что на Украине все люди знают, о чем идет речь. Но хотя бы отсюда давайте будем показывать», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Это заявление было сделано на заседании оргкомитета «Победы». Обсуждали, как важно достойно отметить в 2025-м 80-ю годовщину. И о том, как необходимо защищать правду о той войне. Президент поддержал инициативу создать «Национальный центр исторической памяти». Защитить ее сейчас особенно важно.

Жертвами нацистов во время войны стали не менее 13 миллионов мирных советских граждан. Цена победы, подвиг народа не должны быть забыты. Ни тех кто воевал, ни тех кто ковал победу в тылу.