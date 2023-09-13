«Здесь может все»: о чем говорят эротические сны у замужней женщины

Фото: www.globallookpress.com / Sabrina Vani

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Как пикантные сюжеты связаны с проблемами в отношениях?

Наши сны являются отражением мыслей и переживаний, однако порой там возникают образы, которые, на первый взгляд, берутся из ниоткуда и могут даже смутить или взволновать нас при пробуждении. Особенно интересны эротические сюжеты, которые временами видят даже живущие семейной жизнью люди.

О причинах появления таких грез изданию «Страсти» рассказала психолог и сексолог Инна Мирная. Психолог Зигмунд Фрейд объяснял природу снов тем, что мозг вытесняет некоторые мысли человека в так называемую зону бессознательного, где они скрыты от нашего взора.

Там они проецируются в сновидения, отражая в них наши скрытые желания. Эротические сны могут быть вызваны неудовлетворением своим партнером.

Проблемы в отношениях и интимной жизни выливаются в различные фантазии, которые сигнализируют о разного рода проблемах. Если женщине снится секс с несколькими мужчинами, это может означать недостаточную маскулинность ее партнера или желание быть главной в постели.

«Групповой секс — это способ решить семейные и интимные проблемы за счет третьих лиц, а не с помощью внутренней перестройки отношений», — объяснила психолог.

Если же во сне вы наблюдаете за сексом другой пары или за изменой вашего партнера, то это может говорить о недостатке внимания или ревности. А если изменяете вы сами, то это признак отсутствия сексуального интереса к близкому человеку, неудовлетворенности им или ваших скрытых желаний, о которых вы не смогли договориться.

«Хотя бы здесь, в эротическом сне, человек может все», — подытожила Мирная.

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