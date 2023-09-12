Неожиданный поворот: раскрыт главный враг правящей партии Польши
Myśl Polska: правда стала главным врагом главной партии Польши
Фото: www.globallookpress.com / artifant
Даже приход к власти оппозиции не изменит ситуации в стране.
Главным врагом правящей партии Польши (PiS) стала правда. С такой позицией выступил обозреватель Анджей Шлензак в своей статье для Myśl Polska.
«Единственный список, в котором я не знаю порядочных людей, — это список участников PiS. Я прихожу к выводу, что злейшим врагом PiS является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда. Истина всегда была величайшим врагом любой власти, которая стремилась подчинить и в конечном итоге поработить подвластное ей общество», — отметил эксперт.
Шлензак добавил, что неважно, PiS выиграет предстоящие выборы, или их выиграет оппозиция, правда в большей или меньшей степени проиграет. Как показывает история, истина чаще является препятствием, чем помощью в построении политических систем.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что оппозиционная партия «Гражданская платформа» пригрозила трибуналом президенту Польши Анджею Дуде. Также под суд пообещали отдать известных в стране чиновников.