Неожиданный поворот: раскрыт главный враг правящей партии Польши

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Даже приход к власти оппозиции не изменит ситуации в стране.

Главным врагом правящей партии Польши (PiS) стала правда. С такой позицией выступил обозреватель Анджей Шлензак в своей статье для Myśl Polska.

«Единственный список, в котором я не знаю порядочных людей, — это список участников PiS. Я прихожу к выводу, что злейшим врагом PiS является не Дональд Туск, Германия или Владимир Путин. Самый большой враг PiS — это правда. Истина всегда была величайшим врагом любой власти, которая стремилась подчинить и в конечном итоге поработить подвластное ей общество», — отметил эксперт.

Шлензак добавил, что неважно, PiS выиграет предстоящие выборы, или их выиграет оппозиция, правда в большей или меньшей степени проиграет. Как показывает история, истина чаще является препятствием, чем помощью в построении политических систем.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что оппозиционная партия «Гражданская платформа» пригрозила трибуналом президенту Польши Анджею Дуде. Также под суд пообещали отдать известных в стране чиновников.