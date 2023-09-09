Полковник Макгрегор: Киев готов пойти за беженцами, чтобы отправить их на фронт

Фото: www.globallookpress.com / H.Bilbao

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ВСУ несут большие потери на поле боя.

Киевский режим готов искать украинских беженцев, чтобы отправить их на фронт. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.

«В то же время теперь они оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу», — рассказал офицер.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что украинские боевики возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать ситуацию путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине задумались об экстрадиции беженцев для пополнения рядов ВСУ.