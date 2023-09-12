Опасно для жизни? Почему детей после падения ни в коем случае нельзя брать на руки

Травматолог Кустиков: после падения с кровати ребенка нельзя сразу брать на руки

Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel

Читайте нас в: Дзен Новости

К чему может привести неосторожное обращение с малышом?

Если младенец упал с высоты, родителям не стоит сразу брать его на руки. Сперва стоит осмотреть ребенка на наличие различных травм. Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» рассказал травматолог-ортопед Антон Кустиков.

По словам специалиста, любые резкие движения могут ухудшить его состояние. Лучшим решением будет положить ребенка на горизонтальную поверхность и проверить, есть ли у него гематомы.

«Второй обязательный пункт — проверка объема движений в конечностях. Чтобы удостовериться, что ребенок не повредил кости или суставы, несколько раз согните и разогните его ручки и ножки», — заявил эксперт.

В случае, если ребенку больно двигать руками или ногами стоит немедленно звонить в скорую. Также не стоит укладывать малыша спать, так как из-за этого можно не заметить проявление различных симптомов.

Вместе с тем Кустиков подчеркнул, что нет необходимости тут же бежать к врачу. Если ребенок себя хорошо себя чувствует, можно отложить визит в клинику на другой день.

Нашли в яме вниз головой: жуткие подробности смерти ребенка под Красноярском

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Петербурга чуть не лишила ребенка части руки в торговом центре. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.