Нашли в яме вниз головой: жуткие подробности смерти ребенка под Красноярском

Прокуратура начала проверку после гибели девочки, упавшей в яму под Красноярском

Фото: www.globallookpress.com / Florian Kopp

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Девочка играла неподалеку от соседского участка. Что с ней могло произойти?

Под Красноярском в узкой яме нашли тело восьмилетней девочки, пропавшей накануне. Подробностями необычного инцидента источник поделился с 5-tv.ru.

Недалеко от дома, где проживал ребенок, волонтеры заметили ногу с розовым тапком. Мужчина вытащил девочку, но признаков жизни она уже не подавала.

Яма, в которой нашли тело, была выкопана под установку заборного столба. Всего ее диаметр составил 30 сантиметров. Могла ли второклассница провалиться туда случайно — неизвестно. По одной из версий, в яму могла упасть игрушка, и девочка пыталась ее достать, но провалилась.

«По прибытию бригады скорой медицинской помощи была констатирована смерть», — рассказал источник.

По предварительной версии, девочка умерла от асфиксии. В точных причинах смерти будут разбираться специалисты. Прокуратура начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тело ребенка обнаружили в реке Клязьме в подмосковном Щелково.