Переобулись? США передадут Украине дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Что останавливало Белый дом от поставок вооружения?

Администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку в Украину ракет большой дальности с кассетными зарядами. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки (США) рассматривают возможность поставки армейских тактических ракетных систем ATACMS, снаряды которых могут летать на расстояние до 300 километров. Также рассматривается возможность отправки ракетной системы залпового огня GMLRS с дальностью полета боеприпасов до 72 километров.

Решение может быть принято на фоне успехов российской армии. Вашингтон намерен усилить Киев, чтобы не допустить поражения на фронте. При этом Белый дом отказался комментировать подобные слухи для Reuters. Сейчас американских военных останавливает тот факт, что поставка ATACMS будет воспринята как чрезмерно агрессивный шаг против России.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия не будет поставлять ракеты Taurus ВСУ автоматически вслед за США. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в «войне нет никакого автоматизма».