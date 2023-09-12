Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа в поставках ракет Taurus

Фото: Reuters / POOL

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Женщина не стала терпеть хамское отношение к себе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил Анналене Бербок. Такой новостью поделилась немецкая газета Die Zeit.

По данным СМИ, причиной резкого высказывания стал отказ Берлина в передаче дальнобойных ракет Taurus. Кулеба призвал не затягивать с поставками, отметив, что у Бундестага нет иного выбора.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время. Против этого нет ни одного объективного аргумента», — заявил дипломат.

Бербок не стала терпеть хамство коллеги и ответила ему в жесткой форме. Женщина подчеркнула, что Германия внимательно следит за ситуацией. По последним данным, причина отказа заключается в опасениях, что удары из нового вооружения будут наноситься по целям на территории России.

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