Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа в поставках ракет Taurus
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Женщина не стала терпеть хамское отношение к себе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил Анналене Бербок. Такой новостью поделилась немецкая газета Die Zeit.
По данным СМИ, причиной резкого высказывания стал отказ Берлина в передаче дальнобойных ракет Taurus. Кулеба призвал не затягивать с поставками, отметив, что у Бундестага нет иного выбора.
«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время. Против этого нет ни одного объективного аргумента», — заявил дипломат.
Бербок не стала терпеть хамство коллеги и ответила ему в жесткой форме. Женщина подчеркнула, что Германия внимательно следит за ситуацией. По последним данным, причина отказа заключается в опасениях, что удары из нового вооружения будут наноситься по целям на территории России.
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