«Не прячась»: Костомаров рассказал о романе супруги с Яглычем

Костомаров рассказал о романе Домниной и Яглыча десять лет назад

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Что стало причиной расставания звездной пары десять лет назад?

Роман Костомаров рассказал, как его супруга Оксана Домнина в 2013 году закрутила роман с Владимиром Яглычем. Шокирующее признание фигурист сделал в эфире одного из федеральных телеканалов.

По словам спортсмена, возлюбленная не стала скрывать свои чувства к актеру. Она ушла от него «не прячась, не втихую». Домнина, в свою очередь, заявила, что в их отношениях с Костомаровым начался кризис. Девушка отчаянно хотела замуж, но предложения руки и сердца от фигуриста она так и не получила.

«Я долго не хотела даже себе признаться, насколько Володя мне небезразличен. А осознав это, пыталась чувства загасить, задавить», — рассказывала Домнина.

Сам Яглыч считает, что не уводил девушку у Костомарова. Их отношения начались после того, как Домнина рассталась со спортсменом.

Однако эта любовная история продлилась недолго. Спустя какое-то время девушка вернулась к Костомарову, и в 2014 году они вступили в официальный брак.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг». Его создатели намерены рассказать о людях, которые пережили потерю конечностей.