Роман Костомаров купил китайский кроссовер за пять миллионов рублей

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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У машины есть несколько важных для спортсмена функций.

Роман Костомаров приобрел кроссовер от китайского бренда Exeed. Такой новостью поделилось издание KP.RU.

Как сообщил один из клиентов автосалона, он покупал автомобиль в один день со знаменитым фигуристом. Exeed RX белого цвета пока будет водить супруга Костомарова. Но однажды тот планирует самостоятельно прокатиться за рулем.

«Он только-только вышел. Пока жена будет водить, но он не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль. А мы с семьей пожелали ему крепкого здоровья, сказали, что следили и переживали за него вместе со всей страной. Впечатления от общения с Романом самые положительные», — отметил собеседник издания.

У машины есть несколько важных для Костомарова функций. К примеру, двери открываются с помощью сенсорной кнопки. Также автомобиль оборудован люком, управлять которым можно с помощью голосовой команды.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роману Костомарову предложили работу тренером по мотивации. Мужчина выступит на бизнес-форуме «Грани личного бренда» в Москве.