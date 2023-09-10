Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Предварительная явка на выборах мэра столицы составила 42,5%.

Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав более двух миллионов голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он уточнил, что за действующего столичного мэра отдали голоса 2 053 954 человека.

Собянин, в свою очередь, поблагодарил жителей столицы за поддержку и гражданскую позицию. Градоначальник отметил, что активность москвичей во время голосования в 2023 году стала самой большой. Собянин добавил, что если горожане доверятся ему, то «впереди нас ждет большая, трудная, но интересная работа».

До этого сообщалось о завершении голосования на избирательных участках Москвы. Жители столицы в течение трех дней выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов.

По данным зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, предварительная явка на выборах мэра столицы составила 42,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о закрытии избирательных участков в Центральной России в Единый день голосования.