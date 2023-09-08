SHAMAN в день начала блокады Ленинграда возложил цветы на Пискаревском кладбище

Фото, видео: 5-tv.ru

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Это не просто красивый жест — прадед Ярослава Дронова освобождал Ленинград.

Популярный исполнитель SHAMAN в день начала блокады Ленинграда почтил память предков на Пискаревском кладбище. На мемориале артиста встретили директор комплекса Евгений Панкевич и начальник экскурсионно-методического отдела Пискаревского мемориала Анна Загребнева. Она провела краткий экскурс в историю блокадного Ленинграда.

Также исполнитель возложил цветы к Вечному огню на Пискаревском кладбище. Это не просто красивый жест — прадед Ярослава Дронова освобождал Ленинград.

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Прадед исполнителя — Михаил Селедкин — был призван на войну 7 июля 1941 года в возрасте 22 лет, он был отправлен на Ленинградский фронт в составе 81-й артиллерийской бригады. Мужчина принимал непосредственное участие в освобождении блокады Ленинграда, при жизни прадед SHAMAN был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Певца пригласили принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда 27 января 2024 года в качестве почетного гостя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN поздравил жителей Донбасса с 80-летием освобождения от нацистов.