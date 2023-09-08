Поклонники дождались: SHAMAN выпустил двойной сборник «Сделано в России»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Автор музыки предстает в сборнике и как артист, и как продюсер.

Автор и исполнитель популярных хитов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил двойной сборник «Сделано в России». В него вошли песни, которым уже подпевает вся страна. Собрание сочинений в двух томах объединило оба направления творчества певца: лирические композиции, принесшие ему первый успех, и патриотические блокбастеры, превратившие его в суперзвезду национального масштаба.

Создатель «Сделано в России» предстает в сборнике в двуединой ипостаси артиста и продюсера. Талантливый музыкант SHAMAN, получивший три образования, в том числе — руководителя народного хора, не гонится за быстротечными трендами и не пытается быть на кого-то похожим. Вместо хитроумных метафор и многослойного контекста, поет честно, просто и о вечном. Инструментальная четкость, оригинальные мелодии и тщательно проработанные аранжировки, он — такой, какой есть. При этом, словно оправдывая мистический псевдоним, тонко чувствует свою Родину и свое время. И ювелирно точно в нужной пропорции смешивает рок, поп, актуальное звучание с элементами русской народной музыки и текстами, преисполненными свежего взгляда на традиционные добродетели: веру, надежду и любовь. А мелодическое полотно пишет сформировавшимся узнаваемым почерком.

Кроме того, здесь видна крепкая продюсерская работа Ярослава Дронова. Вместо ожидаемого залпа дебютным альбомом, он разряжал обойму хитов постепенно, выпустив 20 бронебойных синглов за полтора года. Значительная часть этих композиций уверенно покорила федеральный FM-диапазон и активно ротируется на радио, а снятые на них клипы и фрагменты концертных выступлений только на YouTube совокупно собрали свыше полумиллиарда просмотров.

Жанр, в котором он работает, SHAMAN определяет просто: «Русская музыка». И к этому нечего добавить.

Первый альбом SHAMAN вышел на двух дисках. Фото: Пресс-служба SHAMAN

Первая пластинка «О России» — осмысление загадочной русской души и ее культурного кода через рок.

Открывается она одой малой родине «Моя Россия». Полные светлой ностальгии переливы гармошки и гитарный перебор молниеносно ушли в народ, а слова композиции разучивают школьники на уроках музыки. Задорная «Дай жару» — дерзкая самопрезентация самой яркой звезды отечественного шоу-бизнеса. Бодрая речевка «Да» звучит маршем будущей и, кажется, уже такой близкой победы. Гимн нового поколения «Мы» SHAMAN придумал во время благотворительного тура по Новороссии, в нем увековечены голоса 1000 жителей ЛНР, записанные артистом на концерте в Луганске.

Амбициозный «Самый русский хит» создали победители международного конкурса песен на русском языке «АвторА!». После добавления знаменитого хука «Я русский!», шлягер мгновенно закрепился в репертуаре певца и остался там как влитой. Пронзительный диалог с Богом «Исповедь» — это оголенный нерв и откровение перед публикой. «Мой бой» — еще одна весточка с передовой, посвященная тем, кто превратил ежедневный подвиг в профессию. Призыв «Встанем» полтора года назад сплотил всю страну, а суперхит «Я русский» закрепил за своим автором статус живого классика. Завершает все в рок-аранжировке усиленный сердцебиением исполнителя главный хит государства — гимн Российской Федерации.

Второй диск «О любви» — драматический сериал, облеченный в форму поп-альбома и вместивший в себя как интернет-хиты, так и абсолютные новинки. Здесь SHAMAN показывает на что способен выпускник Гнесинки и финалист топовых вокальных телеконкурсов.

Распевная «За тобой» сразу настраивает на романтический лад. В «Теряем мы любовь» солирующим музыкальным инструментом становится голос певца. И следом цепляет запоминающийся рефрен из оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Цитата русской классики, полная тоски по далекой родине и неизбывной надежды на волю, звучит в аранжировке артиста по-новому. Кстати, именно «Улетай» два года назад заложила прочный фундамент будущей популярности музыканта — в TikTok и на YouTube ее смотрели и слушали десятки миллионов раз. «До самого неба» — еще один лирический хит, добавивший немало женской аудитории на выступлениях исполнителя.

Надрывная «Грешная любовь» — самая страстная песня сборника. «Ты моя», собравшая 50 000 000 просмотров в сети — «медляк», соединяющий сердца. Весьма неожиданно в общем ряду появляется восточная мелодика композиции «Родная». А сладковато-приторный «Мед», припев которого намертво прилипает к языку, уже претендует на несколько престижных музыкальных премий. Залихватская «Сердце плачет и болит» напоминает о ресторанном прошлом музыканта. И мощным финальным аккордом SHAMAN благодарит всех поклонников, обеспечивающих неизменные аншлаги на каждом концерте и постоянный ажиотаж в социальных сетях. Его заключительное слово — «Спасибо».

Все песни, входящие в сборник «Сделано в России» уже вышли на популярных музыкальных онлайн-площадках. Подарочный компакт-диск поступит в продажу на первом большом стадионном сольном шоу, которое SHAMAN устроит 9 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, и будет доступен для покупки на shamanofficial.ru.