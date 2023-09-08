Смело идти вперед: прогноз Таро на неделю с 11 по 17 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 11 по 17 сентября.

Основная энергия недели (Карта — Десятка Пентаклей перевернутая)

Энергия недели — это основная карта, на которую нужно ориентироваться при принятии важных решений. На сей раз нам выпадает Десятка пентаклей в перевернутом положении. Эта карта — лучшее свидетельство того, что в принципе неделя будет неплохой. Это касается больше бытовых и финансовых вопросов. Эти семь дней можно назвать «проходными». Никаких радикальных перемен и можно смело заниматься посредственными делами, планировать жизнь так, как обычно это принято. Сама по себе карта очень благоприятна. Она говорит о том, что все материальные пожелания и планы реализуются. Когда выпадает подобная карта, она рекомендует обратить внимание на все, что касается быта и дома. Хорошее время, чтобы проверить текущие документы, все ли в порядке с проводкой внутри дома. Эта карта предлагает провести небольшую инвентаризацию того, что есть и с благодарностью идти дальше.

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Финансы (Карта — Двойка Жезлов)

Двойка жезлов в прямом положении сулит то, что все будет классно. Она рекомендует строить планы, изучать текущую какую-то ситуацию и материализовывать идеи. Если в планах есть бизнес, то это лучшее время для его реализации. Это нужно, чтобы просчитать и погрузиться полностью в детали, построить долгосрочную перспективу, а также изучить стратегические вопросы. Очень хорошая карта для любого типа планирования и инвестирования.

Здоровье (Карта — Дьявол)

Что же касается здоровья, то в этом случае карта Дьявол говорит о том, что возможны непростые моменты в жизни. Он говорит о самых противоречивых моментах в жизни. Возможны разного рода неприятные болезни. Также это может быть и обострение хронических заболеваний, а также и снижение иммунитета. К слову, это могут быть различного рода порчи и сглазы. И даже, если вы в них не верите, это не означает, что их нет. Обезопасьте себя, как можно сильнее. Если вы ведете разгульный образ жизни, то приостановитесь. Ограничьте потребление спиртного и сигарет. Карта предупреждает о том, что организм находится в уязвимом состоянии. Более тщательно следите за своими мыслями и говорите только то, что обдумали и выверили. Также, если вы оказались в окружении токсичных людей, то бегите от них как можно скорее и быстрее. Энергетический вампиризм очень сильно отразится на здоровье.

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Личная жизнь (Карта —Королева Жезлов перевернутая)

Королева Жезлов говорит о том, что на первый план выйдут женские вопросы. Если вы сейчас находитесь в поиске, то, честно говоря, лучше остановиться, потому что карта говорит обратить большее внимание на рабочие вопросы. Здесь должен быть фокус не на личных отношениях, а на рабочих моментах. Это будет позитивным началом, чтобы перестать выяснять отношения со второй половинкой и сосредоточиться на делах. Точно также, если у вас просят помощи, то имейте в виду, что каждый в состоянии сам разобраться со своими проблемами и акцент нужно ставить на этом. Иногда бывает время, когда нужно поддерживать других, но здесь не стоит этого делать.

Совет недели (Карта — Тройка Жезлов)

Отличная карта, которая говорит о том, что все идет своим чередом, стройте планы и рассчитывайте на то, что уже есть и стройте долгоиграющие планы. Можно заниматься любыми начинаями, но обращайте внимание на здровье. Смело идти вперед.