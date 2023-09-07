Собянин: силами ПВО уничтожен беспилотник при атаке на Москву

Дарья Евстрахина 48 0
Собянин: силами ПВО уничтожен беспилотник при атаке на Москву
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на Москву

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Аппарат сбит в Раменском городском округе.

В Раменском городском округе в ночь с 6 на 7 сентября уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при очередной попытке киевского режима атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

На месте падения обломков, по предварительной информации, нет пострадавших или разрушений. Все экстренные службы города работают на месте падения беспилотника. 

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