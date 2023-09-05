Собянин: в результате падения беспилотника поврежден бытовой объект
Дарья Евстрахина 154 0
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Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян
Обломки упали в Истринском районе.
По предварительной информации, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Истринском районе Московской области был поврежден бытовой объект. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Он также отметил, что в данный момент экстренные службы устраняют последствия падения беспилотника.
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