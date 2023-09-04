«Большие»: Шойгу рассказал о потерях украинской стороны

Шойгу сообщил о больших потерях ВСУ, за сутки ВС РФ уничтожили шесть танков

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Глава оборонного ведомства прокомментировал успехи ВС РФ.

Вооруженные силы Украины теряют большое число техники. Об этом рассказал журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу после завершения пресс-конференци по итогам переговоров президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджеп Тайипа Эрдогана.

«Потери большие», — сообщил он.

По словам Шойгу, вчера между ВСУ и российской армией произошло серьезное боестолкновение. Враг потерял шесть танков из своего арсенала. На другом участке фронта, под Артемовском, ВС РФ также нанесли урон вражеской технике.

«Наши ребята искусно новыми БПЛА, уничтожили еще шесть машин», — заключил глава Минобороны.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевикам ВСУ направили беспилотники Saker Scout с искусственным интеллектом.