Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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За рулем автомобиля посидел мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве состоялось торжественное открытие серийной сборки автомобиля «Москвич 6». Это седан с просторным салоном и вместительным багажником. Модель будет доступна в трех комплектациях и пяти цветах. Об этом стало известно из Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, который посетил выставку авто.

Также на открытии присутствовал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. По словам последнего, за год произошли изменения во всей логистики, но его компания смогла преодолеть конкуренцию со стороны других производителей. Как итог, им удалось сохранить завод, к данному моменту произведено уже 26 тысяч машин. Предполагается, что модельный рядом расширится еще сильнее.

Также Котогин отметил, что внутри авто есть все необходимое для комфортных поездок, включая круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений, камеру заднего вида и парктроники. К слову, новый седан уже опробовал мэр Москвы. Он посидел за рулем машины.

«Москвич 6» запущен в дополнение к кроссоверу «Москвич 3» и электромобилю «Москвич 3е». Его продажа начнется в конце октября, а в следующем году запустится производство еще двух моделей: кроссоверов «Москвич 5» и «Москвич 8».

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