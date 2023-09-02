Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентября

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 4 по 10 сентября 2023 года.

Неделя начинается сразу с двух противоречивых событий, но связанных одной нитью, причем финансовой. Во-первых, Венера — малое счастье небосвода — наконец, возвращается в свое естественное прямое движение. А это значит, что мы можем смело совершать шоппинг, не опасаясь, что купим очередную дорогую безделушку. Посещать салоны красоты, создавать отношения, заключать браки, подписывать соглашения и договоры. Но помним, что документы следует тщательно проверять, ввиду ретроградности Меркурия, склоняющего к ошибкам и искажению информации.

А во-вторых, Юпитер — большой благодетель и круглогодичный Дед Мороз — наоборот, повернулся с точки зрения земного наблюдателя в ретродвижение до конца года. Это вносит торможение в такие виды деятельности, как социальные и международные отношения, культура, наука и сфера образования.

Начинает буксовать принятие решений в общественно-политических важных вопросах. Юридические дела также возвращаются на пересмотр. В этот период лучше разрабатывать стратегию, связанную с расширением бизнеса, внедрением новых проектов, привлечением инвесторов. Но запускать сам процесс стоит только в начале следующего года.

Хорошим показателем служит гармоничное взаимодействие Солнца с Юпитером, называемое в астрологии «Печать счастья». В это время повышается оптимизм, позитив, здоровая амбициозность и уверенность в успехе.

Земная стихия Девы и Тельца, в которых расположены планеты, склоняет к точности в финансовой сфере, разумному планированию собственных сил и средств. Для домашних дел и очистки своего пространства, наведения порядка в своем организме, избавления от лишнего веса и вредных пищевых привычек, — наилучшими днями станут пятница и суббота.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны, позвольте раскрыться вашей яркой и харизматичной натуре, проявить заложенный импульс творческого потенциала. Такое состояние привлечет вторую половинку к одиноким сердцам. Или же поспособствует упрощению отношений с избранником. В это время усиливается статическое восприятие мира, потребность в красоте и культурных развлечениях.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов фокус внимания направлен на решение бытовых, домашних и семейных дел. Неделя успешна для совершения ремонтных работ или обустройства рабочего места так, чтобы вам было комфортно. Возможно появление домашних питомцев. Оформление аренды справок и документов осуществляется легко и без бюрократических проволочек.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов в приоритете романтические знакомства, свидание и культурный досуг. Желание общаться, флиртовать и блистать эрудицией. Усиливается интерес к обучению искусству, потребность в красивых вещах удовлетворит шопинг или посещение выставки.

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Рак — гороскоп на неделю

Раков порадует получение дохода от недвижимости, аренды земельных участков, акций. Приобретенные в этот период товары для дома окажутся качественными и долго вам послужат. Порадуйте близких приятными подарками, которые согреют душу.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов перспективы и благоприятные возможности открываются в деловой сфере, в процессах обучения. Повышаются коммуникационные и организаторские способности. Вы мастер переговоров, легко заключаете соглашения и контракты. Командировки в пределах вашего региона приводят к расширению связей и клиентской базы.

Дева — гороскоп на неделю

Девам лучше всего пополнять энергоемкость организма и нервной системы во время отдыха. Большую пользу принесет принятие водных процедур, ароматерапия, а также духовные практики. Повышение дохода могут принести налоговые льготы, социальные выплаты или приятные бонусы.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам стоит обратить внимание на друзей, единомышленников и коллег, которые поддерживают вашу жизненную позицию. И искать поддержки именно в этом направлении. Это время надежд, стремления к высшим идеалам справедливости, проявления находчивых и изобретательности. Вы любимчик удачи и везения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы могут почувствовать ощутимый духовный рост и стабилизацию психологического состояния. Обретение внутреннего спокойствия и уверенности. Успех и профессиональную реализацию сулит деятельность, связанная с творческими профессиями, благотворительными организациями или налоговыми органами.

Стрелец — гороскоп на неделю

Активный и творческий импульс Стрельцов приносит удачу в научные изыскания, спортивную деятельность и сферу образования. Контакты и проекты с зарубежными партнерами окажутся надежными и долговечными. Удачное время для политиков и общественных деятелей.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги вправе ожидать крупных доходов от бизнеса, должности или положения в обществе. Выгодно решаются вопросы страхования, вступление в наследство, официальной регистрации или начало собственного дела. Заметна тенденция к усилению волевых качеств — целеустремленности, жизнестойкости.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев успех и расширение возможностей происходит в сфере партнерства, а также международной, научной, спортивной, издательской или судебной деятельности. Знакомство со второй половинки может состояться на стадионе, в путешествии или во время юридической консультации.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам открываются благоприятные возможности пройти медицинское обследование, улучшить условия труда. Выгодно оформить страховку или нанять ремонтную бригаду. У представителей бизнеса легче решаются вопросы с открытием счета, закупки оборудования или расширения производства.

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