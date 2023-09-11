«Он очень любил болтать»: Алла Рид старалась подольше остаться дома у Градского

Фото, видео: ВКонтакте / Алла Рид / rid2021; 5-tv.ru

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Певица была участницей четвертого сезона музыкального проекта «Голос».

Алла Рид старалась подольше остаться у Александра Градского дома. В этом бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно призналась автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По словам певицы, некоторые участники четвертого сезона музыкального проекта «Голос», находившиеся под руководством Александра Градского, были знакомы с маэстро до попадания на телешоу. Алла Рид с ним же лично познакомилась, когда уже непосредственно оказалась в его команде.

«Он любил всех собирать дома. <…> И мне нужно было что-то срочно придумать, чтобы как-то ему показаться, как-то с ним подружиться. Но ведь понятно, что всегда все строится на личных отношениях в любой сфере. Вся наша жизнь на этом построена», — рассказала артистка.

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Алла Рид старалась подольше остаться у Градского дома под предлогом того, что у нее долго едет такси. Когда все уходили, у певицы появлялась возможность пообщаться с ним лично.

«А он очень любил болтать. Прямо вот очень любил. И он любил, когда его слушали, и это иногда могло быть и по пять, и по шесть часов. И вот я сидела у него. Мы с ним обсуждали и музыку, и какие-то другие темы», — поделилась артистка.

Спустя время, как вспоминает Алла Рид, маэстро стал больше понимать ее и думать над тем, как с помощью композиций раскрыть ее, как творческую единицу.

«Потому что я была абсолютно темной лошадкой», — призналась певица.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

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