Фото, видео: Личный архив Аллы Рид; 5-tv.ru

На шоу «Голос» певица не только попала в команду Александра Градского, но и впоследствии пришла работать в его театр. Таким образом определив для себя будущее развитие карьеры как драматической певицы.

Четвертьфиналистка 4-го сезона, певица и солистка театра «Градский Холл» Алла Рид родилась в музыкальной семье города Самары и уже в три года начала покорять сцену, увидев выступление своего отца, известного тогда пианиста. Энергия и драйв от зрительского внимания вдохновляет знаменитость до сих пор.

До 15 лет Алла выступала в созданном ее отцом ансамбле еврейской песни, а позднее переехала в Москву, где на ее пути встретились две важнейшие фигуры советской и российской эстрады — Александр Градский и Владимир Высоцкий — оказавшие влияние на ее карьеру и творчество. Об этом и не только Алла Рид рассказала в интервью автору и ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

Пройдя слепые прослушивания в шоу «Голос» Рид оказалась в команде Александра Градского. Работа с маэстро была незабываемой. Как признается певица, она для него была девочка для экспериментов.

«Мы собрались у него дома. Я не знала его до проекта. Многие с ним были знакомы и работали раньше. Мне нужно было срочно что-то придумать, чтобы как-то ему показаться, как-то с ним подружиться. Понятно же, что всегда все строится на личных отношениях. В любой сфере. Вся наша жизнь на этом построена. Я ждала момент, когда все уйдут, и говорила, что у меня безумно долго едет такси, чтобы с ним просто поболтать. А он очень любил болтать», — вспоминает Алла Рид.

Постепенно он стал интересоваться ее музыкальными интересами. И к третьему туру он решил провести эксперимент в попытке показать ее другой, понимая, что в джазовой и западной музыке у нее все уже поставлено на профессиональный уровень.

«Я помню, он закурил сигарету… И вот этот взгляд его! «Я знаю, что мы с тобой будем петь». И пошел к роялю и стал наигрывать Высоцкого «Я несла свою беду», — рассказывает Алла.

Певица признается, что для нее на тот момент авторские произведения великого барда были настолько далеки, что даже мысли не могло возникнуть попробовать на себя подобный репертуар. Однако решение Градского было настолько точным, что спустя годы это выросло в огромный проект при поддержке сына Высоцкого Никиты. Алла Рид стала первой и единственной певицей, официально исполняющей его песни.

«Мы выпускаем целый альбом. Я очень этим горжусь, потому что этого никто никогда не делал. Одно дело — одна песня, другое, когда это уже как прочтение. Цикл песен», — гордится Алла Рид.

25 июля — день памяти Владимира Высоцкого. И в музее поэта состоится презентация созданного диска и концерт.

Что самое главное для успешного прохождения слепых прослушиваний в проекте «Голос»? Почему отказала Григорию Лепсу? Каким был Александр Градский вне сцены? Как создавался «Градский Холл» и какое будущее ждет театр после ухода маэстро? Почему Владимир Высоцкий актуален особенно в текущее время? Телевизионный проект «Три аккорда — почему Аллу Рид во время участия сразило тяжелое заболевание? И как стоически выдерживать критику звездного жюри? И почему Градский предложил Алле Рид раздеться? Об этом и многом другом смотрите в видеоверсии интервью и последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

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