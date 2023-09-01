Дана Борисова однажды выгнала дочь на улицу во время запоя: «Я так ревела»

Дочь Даны Борисовой заявила, что мать однажды выгнала ее на улицу во время запоя

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Звезда заявила, что ей очень стыдно за свой поступок.

Дочь Даны Борисовой Полина призналась, что мама однажды выгнала ее на улицу во время запоя. Шокирующим воспоминанием девочка поделилась в интервью одному YouTube-каналу.

Девочка рассказала, что тогда они с мамой и бабушкой отдыхали в Испании. В один из дней звезда сильно напилась и выгнала ребенка на улицу.

«Я так ревела, не знала, что делать. Побежала в какой-то магазин, там была русская женщина. Мне помогли», — заявила девочка.

Дана Борисова призналась, что очень сожалеет об этом и ей стыдно за свое поведение. По ее словам, в тот день она захотела сделать дочери больно, так как «воспринимала ее на равных». Поэтому звезда послала девочку матом и выгнала из дома.

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Дана Борисова, по собственному признанию, несколько лет страдала от алкогольной зависимости. Но в один момент поняла, что губит свою жизнь и отказалась от вредных привычек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова показала фото подарка от нового таинственного поклонника. Звезда призналась, что они познакомились во время утренней прогулки с собакой.