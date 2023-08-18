«Ситуация катастрофичная»: мать Даны Борисовой экстремально похудела

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Екатерина Ивановна не может нормально питаться после стремительного сброса веса.

Телеведущая Дана Борисова рассказала в социальных сетях, что ее мать резко похудела и больше не может нормально питаться. Дело в том, что Екатерина Ивановна принимала участие в марафоне по избавлению от расстройств пищевого поведения.

Для этого женщина занималась по специальной 12-шаговой программе и похудела на 12 килограммов. Когда появились желаемые результаты, она обратилась к куратору, чтобы восстановить нормальное питание и вернуть в рацион углеводы.

Однако в ожидании ответа ее вес продолжил уменьшаться, достигнув отметки в 50 килограммов. Сейчас Екатерина Ивановна отказывается от еды.

«Тела и мышц практически не осталось. Ситуация катастрофичная и вышла из-под контроля. Мама не может заставить себя есть», — рассказывает Борисова.

Звезда уточнила, что сама боролась с лишним весом по этой же программе, и к ней она претензий не имеет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова показала себя в купальнике без фотошопа.