Малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды в Москве — видео
Полина Долгова 51 0
Малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды в Москве
Эксклюзив
Фото, видео: DPA / ТАСС; 5-tv.ru
По факту произошедшего проводится проверка.
В Москве малолетние хулиганы взорвали сумку доставщика еды. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры инцидента.
Все произошло в центре города на Большой Декабрьской улице. Несовершеннолетние забросили в квадратную сумку петарду, когда курьер вошел в подъезд, чтобы доставить заказ.
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Взрыв петарды был сопровожден громким звуком. В результате происшествия пострадавших нет. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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