В Уфе подросток устроил стрельбу недалеко от детского сада
Фото, видео: Иван Ноябрев / ТАСС; 5-tv.ru
Свой поступок несовершеннолетний объяснил так — было скучно.
В Уфе 15-летний подросток устроил стрельбу недалеко от детского сада. Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово. Кадры, где отчетливо слышны звуки выстрелов, оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Жители двора вскоре нашли хулигана. Им оказался несовершеннолетний житель микрорайона. Свой поступок он объяснил так — было скучно.
Предварительно установлено, что подросток использовал пневматический пистолет. Его он взял без разрешения у отца. По факту произошедшего проводится проверка.
О пострадавших не сообщалось.
В апреле в Санкт-Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в одной из школ города. Как рассказывал 5-tv.ru, подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Тогда пострадали несколько детей.